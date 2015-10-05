"Наш край" через суд добился регистрации своих кандидатов на Волыни, Житомирщине и Львовщине - заявление партии

Об этом идет речь в заявлении политической силы.

Как отмечают в партии, после вынесения решения судами областные избирательные комиссии обязаны зарегистрировать кандидатов от «Нашего края» на выборах в Волынский и Житомирский областные советы. Кроме того, судебное решение в пользу кандидатов от «Нашего края» в райсовет вынесено и в Старом Самборе (Львовская область).

«Снимая нашу политическую силу с выборов действующая власть стремилась проложить себе прямой путь к победе. Однако мы продемонстрировали, что будем бороться за свои права и побеждать», - отметил председатель Волынского областного отделения партии Святослав Кравчук.

Глава Житомирской областной организации партии Владимир Дебой подчеркнул, что решения судов доказывают беспочвенность обвинений в адрес «Нашего края». «Попытки власти убрать конкурентов на выборах провалились - мы продолжим бороться за голоса избирателей», - подчеркнул Владимир Дебой.

Напомним, ранее в Херсоне избирательная комиссия безосновательно запретила участвовать в выборах городского головы представителю «Нашего края» Владимиру Сальдо, который 10 лет возглавлял город. По надуманным причинам отказали в регистрации списков кандидатов от «Нашего края» в Волынский, Житомирский, Запорожский, Тернопольский областные советы, Лисичанского горсовета (Луганская область) и Старосамборского районного совета (Львовская область). Часть дел «Наш край» уже выиграл, разбирательства по другим пока продолжаются.