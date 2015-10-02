Великобритания готова сотрудничать в рамках Будапештского меморандума для восстановления суверенитета Украины - посол

Об этом она сказала в эфире телеканала "RU: Первый".

"По моему мнению, наша текущая позиция, которая является неизменной, заключается в поддержке Будапештского меморандума", - сказала Гоф.

Посол вспомнила, как в марте 2014 года она с бывшим министром иностранных дел Великобритании была на встрече в Париже, которая была созвана совместно с США на основе Будапештского меморандума. Гоф отметила, что согласно этому меморандуму, страны-подписанты обязаны проводить встречи в случае нарушения этого документа. "Великобритания и США, так же как и Украина, присутствовали на этой встрече на уровне министров иностранных дел. Россия на встречу не явилась", - сказала дипломат.

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Гоф заверила, что "мы продолжаем поддерживать Будапештский меморандум, а вот Россия не выполняет свою роль, и не принимает участия в соблюдении упомянутого меморандума".

Также, британский дипломат добавила, что "мы готовы включаться в сотрудничество в рамках меморандума, но конечно трудно его придерживаться, когда одна из ключевых его сторон не приобщается к этому процессу".

Справка УНИАН. Будапештский меморандум - меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия — международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о неядерный статус Украины. Соглашение содержит пункты, которые предоставляют гарантии суверенитета и безопасности Украины.