Путин обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Кремле на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Рассчитываю, что Минские соглашения будут исполняться. Завтра поговорим об этом в Париже с коллегами… Вы не можете не знать, что происходит с исполнением этих Минских соглашений. Другого пути, кроме их исполнить целиком и полностью нет. К сожалению, они пока не исполняются", - заявил Путин.

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Он отметил, что в этом документе есть вещи, которые "имеют единообразное понимание".

"Условно, там в одном из пунктов соглашения написано – через 30 суток после подписания этого документа ввести закон об особом статусе. Закон есть, 30 суток давно прошло, закон есть, но его просто не ввели", - сказал Путин.

"Написать закон об амнистии, Он есть, нужно только поставить подпись президенту. Подписи нет", - добавил он.

По его словам, "ключевой вопрос – политическое урегулирование, и это самое главное заключается во внесении изменений в Конституцию".

"Что там написано – по согласованию с Донбассом, никакого согласования нет. Сейчас самый острый вопрос – проведение выборов. Что написано в Минских соглашениях – по украинскому закону, но согласовано с Донбассом. Донбасс трижды посылал свои предложения, никакого диалога", - сказал Путин.

Он отметил, что Верховная Рада приняла закон о не проведении выборов в "ЛНР и ДНР".

"И что им делать? Они теперь объявили о том, что они будут проводить выборы самостоятельно", - сказал Путин.

Он считает, что для разрешения ситуации далеко, "но все-таки вселяет уверенность в том, что кризис может быть преодолен".

"Будем рассчитывать, что диалог между этими республиками непризнанными и киевскими властями будет позитивным, и будет исполнятся главное условие для достижения любого компромисса – прямой диалог. Мы будем на этом настаивать и рассчитывать на добрую волю с обеих сторон", - заявил российский президент.

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На просьбу одного из участников мероприятия направить на оккупированный Донбасс миссию для разминирования Путин сказал: "Разминировать нужно, конечно. Эта работа, которую мы должны будем согласовать с соответствующими структурами".

"Это нужно сделать после прекращения обстрелов, нельзя разминировать, когда снаряды падают. Сейчас там нет серьезных боестолкновений, нет обстрелов. Надеюсь, что они вообще прекратятся после отвода вооружений меньше 100 мм", - сказал Путин.