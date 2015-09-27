Порошенко и Кэмерон: "фейковые" выборы на Донбассе подрывают Минские соглашения

Президент Украины отметил важность полного выполнения Минских договоренностей.

Собеседники согласились, что проведение псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на оккупированных территориях является неприемлемым и подрывает Минские договоренности. Президент Порошенко подчеркнул, что следствием такого нарушения договоренностей должны стать санкции в отношении России.

Дэвид Кэмерон заверил в готовности и в дальнейшем поддерживать Украину в защите ее территориальной целостности как политически, так и на практике - путем направления военных инструкторов и целевой помощи Вооруженным Силам Украины.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко сегодня примет участие в Саммите по принятию Целей устойчивого развития в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и проведет ряд двусторонних встреч.