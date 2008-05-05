Конфлікт навколо ФДМУ триватиме, поки ВР не ухвалить закон

Усунута урядом від виконання повноважень голови Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО вважає, що конфлікт навколо ФДМУ триватиме до того часу, поки Верховна Рада України не ухвалить закон про Фонд держмайна, який визначить, кому він підпорядковується. Про це вона сказала сьогодні в ефірі “5-го каналу”.

Також В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО висловила припущення, що "захоплення Фонду держмайна здійснено для того, щоб розпродати державні об’єкти, щоб забезпечити президентські вибори".

Крім того, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, що всі документи, бази даних, а також печатка Фонду держмайна знаходяться у приміщенні ФДМУ, а не в будівлі Кабінету Міністрів України. "Печатка знаходиться у Фонді держмайна. Фонд працює стабільно", - цитує В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО “Українська правда”.

Коментуючи заяву призначеного урядом на посаду в. о. голови ФДМУ Андрія ПОРТНОВА про те, що у 2007 році Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступав за приватизацію Одеського припортового заводу, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сказала: "У 2007 році був аналогічний указ Президента і аналогічна ситуація з приватизацією ОПЗ. Президент тоді направив листа до Кабміну на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, і уряд зняв підприємство з приватизації".