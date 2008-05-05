До Конституционного Суда дошли жалобы Ющенко на решения Тимошенко

Сегодня в Конституционный Суд Украины поступили конституционные представления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно конституционности распоряжений правительства, которые касаются назначения и увольнения руководства Фонда государственного имущества, приватизации Одесского припортового завода, а также постановления Кабинета Министров о проведении земельных аукционов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, суд получил представление главы государства относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) распоряжений Кабинета Министров Украины от 6 февраля 2008 года «Об освобождении Виктора ПЕТРОВА от должности первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины» № 201-р, «Об освобождении Светланы ЛЕДОМСКОЙ от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины» № 202-р, «Об освобождении Анатолия ГРИНЕНКО от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины» № 203-р, «Об освобождении Александра ПОТИМКОВА от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины» № 204-р, «О назначении Андрея ПОРТНОВА первым заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины» № 205-р, «О назначении ПЕТРАШКО С.Я. заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины» № 206-р, «О назначении ФЕСЕНКО В.И. заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины» № 207-р, «О проведении служебного расследования» № 208-р.

Также сегодня в КС поступило представление относительно соответствия Конституции распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» от 11 февраля 2008 года № 261-р.

Кроме того, КС получил представление относительно конституционности постановления Кабмина «Об утверждении Порядка проведения в 2008 году земельных аукционов» от 17 апреля 2008 года № 394.

В соответствии с Регламентом Конституционного Суда представления переданы на изучение в Секретариат КС.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабмин отстранил Валентину СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности А.ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

7 февраля Президент остановил действие этих распоряжений правительства и направил в КС представление по поводу конституционности этих распоряжений правительства о руководстве Фонда госимущества.

В то же время 25 апреля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА в качестве и.о. председателя Фонда.

Она также сообщила, что Конституционный Суд 17 апреля текущего года принял постановление об отказе в конституционном производстве по обращению Президента о соответствии Конституции отстранения В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ее заместителей от должности и назначения новых руководителей.

25 апреля Президент повторно остановил действие распоряжений Кабинета Министров от 6 февраля относительно кадровых изменений в руководстве Фонда госимущества, распоряжения от 11 февраля об условиях приватизации ОПЗ и постановления от 17 апреля о порядке проведения земельных аукционов.