Главе киевской "Свободы" вручили повестку на допрос

Председателю киевской "Свободы", руководителю Центрального избирательного штаба Андрею Мохнику вручили повестку на допрос на 7 октября.

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер ВО "Свободы" Олег Тягнибок.

Он также отметил, что председателя волынской "Свободы" Анатолия Витива допросили и будут вызывать еще.

В то же время, по информации Тягнибока, допросы одесских "свободовцев" Константина Васильца, Глеба Громова и Александра Станкова перенесли на завтра.

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Справка УНИАН. 31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать Верховную Раду, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Всего погибли 4 бойцов Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией "Свобода", Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях возле ВР вызвало на допрос председателя ВО "Свобода" Тягнибока, а также членов "Свободы" Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.