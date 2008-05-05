Блок Черновецкого заявляет об угрозе срыва выборов в Киеве

Сопредседатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Алла ШЛАПАК заявляет, что структура представительства политических сил в руководстве и списках участковых избирательных комиссий создает предпосылки для фальсификаций или срыва выборов 25 мая в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШЛАПАК сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, уже сформированы все участковые территориальные комиссии, избраны председатели, секретари и их заместители. «Больше всего председателей участковых комиссий – более 300 – приходится по квотам БЮТ и кандидата в мэры Александра ТУРЧИНОВА. Это без учета «Бютовских» «технических» кандидатов, которые тоже получили квоты. Второе место по количеству руководящих должностей в участковых комиссиях – у блоков НУ-НС и Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – более 250 председателей комиссий. У Блока Кличко вместе с «техническими» кандидатами – более 70 председателей комиссий. У Блока Леонида Черновецкого - 113 председателей комиссий», - сообщила она.

А.ШЛАПАК отметила, что сегодня в некоторых районах города работа комиссий игнорируется оппонентами Блока Леонида Черновецкого. «Комиссии не собираются на заседания», - сказала она. Поэтому, по ее словам, существует угроза срыва выборов 25 мая.

Вместе с тем А.ШЛАПАК выразила надежду, что члены комиссий, которые также являются киевлянами, «заинтересованы в том, чтобы выборы в Киеве состоялись, и город, наконец, вернулся к нормальному ритму жизни». «Мы верим в их мудрость, которая не позволит политикам в очередной раз поставить так называемую политическую целесообразность и правовой нигилизм выше интересов людей», - сказала сопредседатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете.