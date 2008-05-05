Турчинов назвал причину катстрофы вертолета Ми-8

Расшифровка «черного ящика" вертолета Ми-8, потерпевшего аварию над Черным морем 28 апреля, подтвердила, что причиной катастрофы стал человеческий фактор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня на брифинге сообщили первый-вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ и министр транспорта, председатель Правительственной комиссии по расследованию причин аварии Иосиф ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, вертолет Ми-8 разбился 28 апреля при посадке на плавучую буровую платформу "Таврида" в Черном море. Ми-8 зацепился задним винтом за систему ограждения "Тавриды", опрокинулся и загорелся. На борту вертолета находились 17 сотрудников "Черноморнефтегаза" и трое членов экипажа, все они погибли.

28 апреля распоряжением Кабинета Министров Украины была создана Правительственная комиссия по расследованию причин аварии вертолета Ми-8. Главой комиссии назначен министр транспорта и связи И.ВИНСКИЙ.

Комиссия рассматривала 4 возможные причины катастрофы (ошибка пилота, погодные условия, технические неисправности и внешнее вмешательство).