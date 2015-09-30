США выделят Украине 20 миллионов долларов на обучение армии и нелетальное вооружение

Об этом говорится в меморандуме, подписанном Обамой и распространенном Белым домом во вторник, передают РИА Новости.

"Делегировать… госсекретарю полномочия в рамках "Закона об иностранной помощи от 1961 года", чтобы направить до 20 миллионов долларов из бюджета по статьям служб министерства обороным и военного образования и подготовки… для обеспечения помощи правительству Украины", — говорится в сообщении.

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Причем только до 1,5 миллиона долларов из этих денег пойдет на поставку военного оборудования, уточняется в документе.

Ранее УНИАН сообщал, что министр обороны Украины Степан Полторак и министр обороны США Эштон Картер во время встречи в Пентагоне не обсуждали вопрос предоставления Украине летального вооружения.