Российские олигархи не будут указывать, как работать украинскому правительству - нардеп

Об этом заявил народный депутат фракции «Народный фронт» Николай Княжицкий, комментируя обвинения со стороны российского олигарха Константина Григоришина в адрес украинского правительства и премьер-министра.

«Надо перестать жить в парадигме, когда олигархи будут диктовать правительству, каким образом ему работать. Мы жили так в течение многих лет», - сказал народный депутат.

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«Украина фактически ведет войну с Россией, и эти граждане, если они являются патриотами Украины, должны были бы принять украинское гражданство, как это сделала Наталья Яресько и другие министры украинского правительства», - отметил Княжицкий.

«Но оставаться в гражданстве враждебного для Украины государства и отстаивать свои бизнес-интересы в такой способ – мне кажется, не совсем корректно», - подчеркнул представитель «Народного фронта».