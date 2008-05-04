17 глав европейских государств - за принятие Украины в ЕС и НАТО

Президенты стран Центральной и Восточной Европы единодушно высказались за принятие всех балканских стран и Украины в Европейский Союз и НАТО.

Как сообщает “Немецкая волна”, об этом говорится в финальном документе саммита лидеров стран Центральной и Восточной Европы, который завершился в македонском городе Охрид.

По словам 17 глав государств, без этих стран-кандидатов Европейский Союз и НАТО будут «неполноценными».

Лидеры Центрально- и Восточноевропейских стран рассмотрели также вопросы энергетического обеспечения в будущем и ситуацию с независимым Косово.