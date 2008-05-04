17 глав европейских государств - за принятие Украины в ЕС и НАТО
11:34, 04 мая 2008Политика
3986
Саммит проходил в Македонии
Президенты стран Центральной и Восточной Европы единодушно высказались за принятие всех балканских стран и Украины в Европейский Союз и НАТО.
Как сообщает “Немецкая волна”, об этом говорится в финальном документе саммита лидеров стран Центральной и Восточной Европы, который завершился в македонском городе Охрид.
По словам 17 глав государств, без этих стран-кандидатов Европейский Союз и НАТО будут «неполноценными».
Лидеры Центрально- и Восточноевропейских стран рассмотрели также вопросы энергетического обеспечения в будущем и ситуацию с независимым Косово.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter