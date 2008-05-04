Бенкендорф планирует обучить киевских продавцов трем иностранным языкам

Кандидат в мэры Киева Бенкендорф планирует к Евро-2012 обучить иностранным языкам муниципальных служащих

Киев. 3 мая. УНИАН. Кандидат в мэры Киева Егор БЕНКЕНДОРФ планирует к Евро-2012 ввести в столице городские курсы иностранных языков для муниципальных служащих. Об этом он сообщил журналистам 3 мая.

Как передают «Подробности», приоритетными направлениями кандидат считает английский, немецкий и французский. Обучение на этих курсах будет обязательным для тех работников муниципальных служб, которые "находятся на виду" - в первую очередь это будут водители и продавцы.

Такие курсы, по его словам, обеспечат необходимую для нормального владения иностранным языком практику. А тем, кто собирается работать в муниципальной сфере, при поступлении на работу придется сдавать тесты по иностранному языку. "Иностранный язык, это не вопрос престижа, а насущная необходимость", - уверен Е.БЕНКЕНДОРФ.

Вместе с тем, он отмечает, что не собирается делать из каждого водителя, продавца или чиновника первоклассного переводчика. "Моя задача состоит в том, что бы киевляне были в состоянии понять иностранца и ответить на элементарные вопросы. Думаю, что такая "языковая политика" принесет пользу всем, в первую очередь Киеву", - подчеркнул кандидат в мэры.

Как считает Е.БЕНКЕНДОРФ, такой шаг направлен на повышение качества обслуживания в Киеве к Чемпионату Европы по футболу; а главная проблема, с которой столкнутся иностранцы, приехавшие в Киев, – языковая.

По словам Е.БЕНКЕНДОРФА, на данный момент он уже провел переговоры с ведущими специалистами из Киевского университета им. Шевченко, Национального лингвистического университета и Первых городских курсов иностранных языков. "Вскоре они планируют закончить специальную программу для таких курсов", - сообщил кандидат в мэры столицы.