Антирейтинг врагов прессы за 2007 год возглавил Черновецкий

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ возглавил всеукраинский антирейтинг «Враги прессы-2007».

Как сообщила УНИАН глава Киевского независимого медиа-профсоюза (КНМП) Михайлина СКОРИК, антирейтинг врагов прессы сегодня, в канун Всемирного дня свободы слова, обнародовали Институт массовой информации и КНМП.

В частности, организаторы антирейтинга обвиняют Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в превращении киевских СМИ в рупор городской власти, во вмешательстве в редакционную политику.

“Были продемонстрированы факты цензуры, электронная рассылка из КГГА о том, какие материалы ставить. Газета “Вечірній Київ” не выходила без подписи и.о. главного редактора газеты “Хрещатик” Дмитрия ДЖАНГИРОВА, который фактически ее редактировал. Цензура была введена в газете “Хрещатик” и на ТРК “Київ”. Был отстранен от обязанностей директор ТРК и прекращены независимые расследования”, - отмечается в пресс-релизе организаторов антирейтинга.

Вторую позицию из-за публичных угроз и давления на местных журналистов занял городской председатель Новой Каховки (Херсонская обл.) Владимир КОВАЛЕНКО, на третьей – народный депутат от БЮТ Антон ЯЦЕНКО, которому принадлежит идея возобновить уголовную ответственность журналистов за клевету.

4-ю позиция занимает городской председатель г. Славянск (Донецкая область) Валентин РЫБАЧУК, с подачи которого введены жесткие условия аккредитации в горсовет, в частности, обыск журналистов.

На 5-м месте за давление на руководителя Харьковской областной государственной ТРК оказался городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН. Другой случай – закрытие телекомпании “Трибуна-ТВ” после того, как в ее эфире появился ролик с нецензурным ругательством М.ДОБКИНА.

6-е место занял городской председатель города Львов Андрей САДОВОЙ, в частности за конфликт коммунальной газеты “Ратуша” и Львовского горсовета, продолжавшийся на протяжении года, и давление на газету.

На 7-м месте – мэр города Ладижин (Винниччина) Валерий КОЛОМОЙЦЕВ, известный исками против местных газет на большие суммы, которые издания не могут уплатить.

На 8-м месте - председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ за многочисленные судебные иски к СМИ.

Также из-за исков к прессе на 9-м место антирейтинга попал Виктор СУБОТИН (генеральный директор ОАО “Турбоатом”).

На последней, 10-ю позиции - депутат Ривненского облсовета, главный врач областной клинической больницы Мирослав СЕМАНИВ, который будет судиться с телекомпанией “Ривне-1” за высказывания, которые совершил приглашенный в прямой эфир гость.

Напомним, что по итогам рейтинга “Враги прессы-2006” первые три позиции заняли Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, народный депутат от Партии регионов Олег КАЛАШНИКОВ и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, архиепископ Павел.

Справка УНИАН. Всеукраинский антирейтинг “Враги прессы” составляется на основе ежегодного мониторинга нарушений прав журналистов и СМИ, который проводит Институт массовой информации при поддержке Международного фонда «Відродження».

Это добровольная и независимая инициатива Института массовой информации и Киевского независимого медиа-профсоюза.