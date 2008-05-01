Семенюк: ФГИУ остается подотчетным исключительно Президенту

Фонд государственного имущества Украины остается подотчетным исключительно Президенту, а не Кабинету Министров Украины. Об этом заявила отстраненная правительством от исполнения полномочий председателя ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины.

По ее словам, все поручения, которые издала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и «народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ» (назначенный правительством и. о. председателя ФГИУ – УНИАН) региональным руководителям ФГИУ, не имеют юридических оснований. "Нужно читать типичные положения ФГИУ. Такие указания не могут быть выполнены, потому что указом Президента Украины все распоряжения остановлены. Генеральной прокуратурой все это опротестовано… Поэтому Фонд остается подотчетным исключительно Президенту Украины, а не Кабмину", - отметила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.