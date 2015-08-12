Беларусь окажет любое содействие работе Трехсторонней контактной группы – МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Он отметил, что главная задача состоит в том, чтобы все стороны искренне относились к выполнению Минских договоренностей.

"Как бы кто не критиковал эти договоренности, но они на сегодня остаются единственным фундаментом для установления мира и стабильности в этом регионе. Со своей стороны, мы готовы сделать все возможное для того, чтобы эти договоренности выполнялись", - сказал Макей.

По словам министра, Минск готов, если понадобится и будет приемлемо для всех участников Трехсторонней контактной группы, выполнять функции секретариата.

"Мы готовы и на то, чтобы поддержать создание технического офиса по оказанию содействия работе Трехсторонней контактной группы по линии ОБСЕ в Беларуси", - сказал Макей.

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Как сообщал УНИАН, 5 августа Трехсторонняя контактная группа, заседавшая в Минске, подтвердила завершение переговоров по Донбассу без подписания соглашения.