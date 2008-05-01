Первомайский митинг во Львове «очень хорошо охраняли»

Около 100 представителей КПУ, ПСПУ и СДПУ(о) приняли участие в сегодняшнем митинге по случаю Первомая, который проходил возле Монумента славы на улице Стрыйской во Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга заявили в своей резолюции, что «правительство ТИМОШЕНКО временное, а со Львова начало распространяться левое движение, марксизм, социалистическое и социал-демократическое мировоззрение».

Поэтому, заявили участники митинга, «сейчас именно со Львова должен прозвучать на все государство призывной сигнал к началу решительной борьбы против бандитизма в политике и экономике».

Для охраны общественного порядка во Львове были задействованы около 250 работников милиции. Это в своем выступлении перед присутствующими даже отметил председатель Львовской областной организации КПСС Валерий ЧИЖЕВСКИЙ: «Нас сегодня очень хорошо охраняют!».