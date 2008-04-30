У Тимошенко готовы обвинить губернаторов в саботаже

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к губернаторам с просьбой обеспечить присутствие руководителей региональных отделений Фонда государственного имущества Украины на заседании, которое состоится 6 мая.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, соответствующее поручение главы правительства было направлено всем губернаторам еще вчера.

В.ПИСАРЕНКО не исключил, что некоторые губернаторы будут саботировать выполнение этого поручения.

«Отказ выполнять это поручение мы будем расценивать как саботаж», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

Он отметил, что БЮТ будет требовать отставки тех губернаторов, которые не обеспечат присутствие руководителей региональных отделений ФГИУ на совещании.