В "БПП" видят катастрофу для украинской государственности в призывах к перевыборам парламента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко сегодня в Днепропетровске во время выступления на областной конференции партии "БПП "Солидарность".

"Мы живем на пике объединенной атаки радикалов, популистов, сепаратистов в парламенте, которые бросили вызов стабильности украинского государства, призывая к перевыборам ВР" , - отметил Луценко.

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Народный депутат подчеркнул, что сейчас в парламенте есть "широкая оппозиция – правая широкая оппозиция и левая широкая оппозиция". Луценко охарактеризовал эти политические силы как "партии вчерашнего и позавчерашнего дня". "Сегодня те "овцы" - рядовые члены этих радикальных оппозиционеров думают, что они хотят распустить Верховную Раду. Все остальные прекрасно понимают, что речь идет не просто о роспуске ВР, а о фрагментизации Украины, когда каждый хочет отобрать себе лакомый кусок. Это катастрофа для украинской государственности. Мы не имеем права сегодня на внутренние распри. Мы не имеем права сегодня на смену парламента и президента. У нас впереди 4 года стабильной работы", - подчеркнул Луценко.