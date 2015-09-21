В Раде предложили легализовать проституцию

Об этом сообщается на сайте парламента.

Автором соответствующей законодательной инициативы (№ 3139) является народный депутат Андрей Немировский (группа «Воля народа»).

В законопроекте предлагается легализовать проституцию и секс-заведения. Отмечается, что проститутка обязана проходить в установленном законодательством порядке предварительный и периодический медицинские осмотры; заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье человека, с которой совершает половой акт.

Законопроектом определяется, что «секс-заведение - юридическое лицо, где проститутки предоставляют услуги интимного характера, совершают половые акты с другими лицами на платной основе».

При этом запрещается посещать секс-заведения лицам, не достигшим 18 лет. Ответственность за нарушение этого правила возлагается на владельца секс-заведения.

Согласно законопроекту, при входе в секс-заведение его владелец или уполномоченное им лицо обязано идентифицировать посетителя путем предъявления им документа, удостоверяющего личность, с указанием даты рождения.

Согласно законопроекту, правила посещения секс-заведения разрабатываются и утверждаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

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Как говорится в законопроекте, секс-заведения не разрешается размещать непосредственно в зданиях, в которых размещены органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления; в государственных научных учреждениях, заведениях здравоохранения, учреждениях почты и связи; в дошкольных учебных заведениях, средних общеобразовательных школах и в других учебных заведениях, а также на территориях, закрепленных за ними, в порядке, установленном законом; в учреждениях культуры (в том числе в библиотеках, музеях, театрах, выставочных галереях), в помещениях специализированных детских развлекательных центров; в помещениях культовых зданий и сооружений, а также в помещениях, принадлежащих религиозным организациям; в помещениях, относящихся к жилищному фонду и в жилых домах; в объектах незавершенного строительства, киосках, навесах и передвижных малых архитектурных формах.

В законопроекте предусматривается, что «государство способствует развитию секс-заведений, принимает меры по повышению имиджа труда проституток, способствует деятельности профессиональных союзов и общественных организаций в сфере проституции, деятельности секс-заведений». Кроме того, проститутки должны пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными Кодексом законов о труде Украины и другими актами законодательства.

Согласно законопроекту, Верховная Рада определяет основные направления государственной политики регулирования в сфере проституции и деятельности секс-заведений. В нем отмечается, что Кабинет министров Украины разрабатывает основные направления государственной политики в сфере проституции и деятельности секс-заведений; направляет и координирует деятельность министерств, других центральных органов исполнительной власти в сфере проституции и деятельности секс-заведений.