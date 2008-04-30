Эсдеки станут плечом к плечу с коммунистами и социалистами

1 мая в Киеве состоится мероприятие «Справедливая Украина», организованное Социалистической партией Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, оно будет проводиться на Майдане Незалежности с 10.00 до 22.00.

В частности, с 10.00 до 10.30 на Майдане пройдет совместный митинг левых сил с участием СПУ, КПУ, СДПУ(о), посвященный Международному Дню труда, на котором выступят лидеры этих политических сил Александр МОРОЗ (СПУ), Петр СИМОНЕНКО (КПУ) и Юрий ЗАГОРОДНИЙ (СДПУ(о)).

В 11.45 начнется легкоатлетический забег по Крещатику «Молодежь против курения и наркотиков», который возглавит экс-министр образования и науки Украины Станислав НИКОЛАЕНКО.

В 13.15 - начало праздничного концерта, на котором выступят квартет «Гетман», балет «Ватан», ансамбль «Кияночка», группа «Любовь и музыка», а также Виктор ПАВЛИК, Петр ЧЕРНЫЙ, группа «Альтана», Наталия БУЧИНСКАЯ.