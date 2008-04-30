Памятник жертвам ОУН-УПА в Луганске расколет Украину?

Намерение установить в Луганске памятник «Жертвам ОУН-УПА» направлено на раскол Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Луганской областной организации ВО «Свобода» по поводу решения Луганского городского совета “об изучении вопроса относительно сооружения памятника «Жертвам ОУН-УПА».

Авторы заявления считают, что “Луганский городской совет, соглашаясь оставить камень раздора в центре города, фактически, участвует в политических играх одной партии – Партии регионов, которая в поисках дешевого пиара продолжает спекулировать на историческом прошлом и противостоянии Востока и Запада Украины».

“Появление в Луганске так называемого памятника «Жертвам ОУН-УПА» вызовет возмущение у всей Украины и будет способствовать созданию негативного имиджа региона, поскольку разговоры о каких-то призрачных жертвах украинского подполья в Луганской области являются ничем иным, как пропагандой, направленной на формирование образа врага в сознании граждан”, - подчеркивается в заявлении.

Луганская областная организация ВО «Свобода» призвала председателя Луганского областного совета Валерия ГОЛЕНКО, мэра Луганска Сергея КРАВЧЕНКО, депутатов областного и городского советов, общественность, настоящих патриотов страны не допустить сооружения «памятника раздора», который “унижает память сотен украинцев, погибших в борьбе за свободу Украины”.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в одном из центральных скверов Луганска - имени Молодой гвардии - по инициативе общественной организации “Молодая гвардия” был торжественно открыт камень с табличкой с надписью: ”На этом месте будет установлен памятник жертвам ОУН-УПА».

С протестом против установления такого памятника на церемонию пришла группа представителей ВО “Свобода”, однако представители Партии регионов не допустили участников акции протеста в сквер.

25 апреля Луганский городской совет на очередной сессии решил создать комиссию для изучения вопроса установления в городе памятника “Жертвам ОУН-УПА”. Также было принято решение до сооружения памятника оставить в сквере имени Молодой Гвардии установленный камень.

Доцент Восточно-Украинского национального университета имени Владимира Даля, исследовательница голодоморов в Украине Ирина МАГРИЦКАЯ в интервью УНИАН сказала, что “закладка камня является очередной попыткой переписать историю, потому что Луганская область никакого отношения к ОУН-УПА не имеет”.