Ехануров очень хочет обозначить ”абсолютный нуль над уровнем моря”

Министерство обороны Украины инициирует создание системы измерений высот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Севастополе глава украинского военного ведомства Юрий ЕХАНУРОВ.

„К сожалению, в Украине пока еще отсутствует государственная система измерений высот. Сейчас наше министерство выступило с инициативой, чтобы эту систему высот построить, как говорят, сначала на бумаге, а затем это должен быть украинский футшток”, - сказал министр. То есть, уточнил Ю.ЕХАНУРОВ, „отметка абсолютного нуля над уровнем моря”.

Как считает министр, „было бы очень символично, чтобы именно здесь (УНИАН: Ю.ЕХАНУРОВ посетил Национальный заповедник „Херсонес Таврический”), на территории нашего Херсонеса, начинался отсчет высот в Украинском государстве. Здесь рядом находится собор, где крестился наш великий князь Владимир, поэтому, кажется, это хорошая тема”.

По словам главы военного ведомства, „считайте, что сегодняшний день - это начало практической работы поиска места, где это будет, и начало проектирования. Я вернусь в Киев, задачу такую поставлю, и вы можете следить за тем, как будет по инициативе Министерства обороны выполняться данная работа”. Министр выразил надежду на „добрую волю и руководителей города, и, конечно же, руководства музея”.

Ю.ЕХАНУРОВ также отметил, что Министерство обороны Украины тесно взаимодействует с городом Севастополем в плане подготовки к празднованию его 225-летия. „Мы вместе с администрацией и советом все время работаем над подготовкой к 225-летию Севастополя, и эта работа ведется постоянно. Мы выступаем здесь единым фронтом на заседаниях оргкомитета (имеется в виду оргкомитет по подготовке 225-летнего юбилея Севастополя, возглавляемый премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО - УНИАН).