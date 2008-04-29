Винский назвал четыре версии причин аварии вертолета МИ-8

Правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы украинского вертолета Ми-8 в Чорном море рассматривает четыре версии причин данной аварии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Симферополе сообщил глава комиссии, министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

Первая версия – ошибка пилота; вторая – погодные условия; третья – технические неполадки и четвертая – внешнее вмешательство, сказал И.ВИНСКИЙ.

Министр отметил, что до проведения экспертиз рано говорить о предварительной версии. «Основной версии пока нет», - сказал он.

Он также сообщил, что платформа «Таврида», на которую рухнул вертолет Ми-8, «серьезно не пострадала», а взлетная посадочная полоса пострадала в результате взрыва машины.

И.ВИНСКИЙ сообщил, что после того, как будут собраны фрагменты вертолета, их перевезут в ангар в пгт Черноморское (Крым) для проведения экспертиз. И только после этого пройдет экспертиза на предмет дальнейшего использования вертолетной площадки. Он отметил, что, возможно, ее придется ремонтировать.

Кроме того, глава Минтранса сообщил, что сейчас на платформе «Таврида», принадлежащей «Черноморнефтегазу», ведутся все необходимые работы и туда высаживаются специалисты.

Министр также сообщил, что в течение 10 дней комиссия планирует получить предварительную информацию о причинах трагедии украинского вертолета.

Как сообщал УНИАН, вертолет Ми-8 разбился 28 апреля во время посадки на плавучую буровую платформу "Таврида" в Черном море. На борту вертолета находились 17 сотрудников платформы и 3 члена экипажа, все они погибли.

Ми-8 зацепился задним винтом за систему ограждения "Тавриды", перевернулся и загорелся.