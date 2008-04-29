В блоке Кличко рассчитывают на первое место в Киевсовете

Лидер одноименного блока Виталий КЛИЧКО убежден, что его блок на выборах в Киевсовет наберет не меньше 35% голосов киевлян, что позволит ему сформировать большинство в Киевском городском совете.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, об этом политик заявил сегодня журналистам.

Комментируя результаты жеребьевки в киевской ТИК, согласно которым Блок Кличко получил 12-й номер в избирательном бюллетене, В.КЛИЧКО заявил, что этот номер станет победным для его блока на выборах.

«Главное не место в избирательном бюллетене, а место, которое займет Блок в Киевгорсовете. Я убежден, что это будет первое», - подчеркнул В.КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, для участия в досрочных выборах в Киевсовет, которые состоятся 25 мая, зарегистрировано 37 партий и блоков.