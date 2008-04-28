Ющенко передал Тимошенко письмо о катастрофе вертолета

Правительство должно принять исчерпывающие меры для преодоления последствий трагедии вертолета Ми-8 в Черном море.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил глава государства Виктор ЮЩЕНКО в письме на имя премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«В связи с аварией вертолета Ми-8 в районе платформы «Таврида» «Черноморнефтегаза», повлекшая человеческие жертвы, прошу принять исчерпывающие меры для преодоления последствий этой трагедии, надлежащего обеспечения поисково-спасательных работ, предоставления необходимой помощи пострадавшим и их семьям», - говорится в письме Президента.

Отмечается, что о проведенной работе премьер-министр должен информировать главу государства лично.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 9.30 в акватории Черного моря, приблизительно в 40 милях от крымского мыса Тарханкут, во время осуществления посадки на буровую установку «Таврида» вертолет Ми-8, который принадлежит компании «Универсал-Авиа» и был арендован компанией «Нафтогаз Украины», зацепился винтом за башню, упал на платформу и загорелся. На борту вертолета находились три члена экипажа и 17 пассажиров. Пожар ликвидирован персоналом «Тавриды». По последним данным, в результате катастрофы Ми-8 погибли все 20 человек, которые находились на борту вертолета.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин аварии вертолета.