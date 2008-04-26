Партия регионов: у коалиции большинство, пусть сама с Семенюк и разбирается

Для смены главы Фонда государственного имущества Украины сначала в Верховной Раде нужно проголосовать за отставку нынешнего руководителя.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал народный депутат, один из руководителей Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, вопрос увольнения и назначения председателя Фонда и его заместителей урегулирован в украинском законодательстве. «Если четко выполнять Конституцию и законы Украины, тогда не будет никаких поводов для противостояния. А когда одна или другая сторона начинает перетягивать на себя не свойственные ей полномочия, то здесь и находится повод для выяснения отношений публично, через суды», - сказал А.КЛЮЕВ, комментируя противостояние вокруг ФГИУ.

«Сегодня в парламенте Украины имеется демократическая коалиция, у нее есть необходимое количество голосов для голосования по любому вопросу». – считает А.КЛЮЕВ. По его мнению, «если принимают решение, что Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО остается на посту главы Фонда госимущества, то она остается во власти. «Но когда есть желание сменить председателя ФГИУ, то сначала в Верховной Раде нужно проголосовать за отставку нынешнего руководителя и лишь после этого возможно принимать решение по новой кандидатуре. И нет никаких проблем – в парламенте коалиция может принять такие кадровые решения. Но если проблема с голосами, если нет уверенности в результативности принятия решения, тогда это вопрос к самой коалиции», - сказал депутат, подчеркнув, что это не может быть поводом для игнорирования законов Украины.

При этом он добавил, что Партия регионов находится в оппозиции, «поэтому это не наш вопрос, а вопрос коалиции».

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