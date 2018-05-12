Андрей Клюев: ПР в мае предложит свой вариант изменений в Конституцию

Мы однозначно будем голосовать за создание временной комиссии в ВР. ПР выступает за то, чтобы в Украине остался пост Президента, а какие полномочия у него будут – дискуссионный вопрос…

На вопросы УНИАН ответил народный депутат, один из руководителей Партии регионов Андрей Клюев.

Андрей Петрович, как Вы полагаете, нынешнее противостояние между Президентом и премьер-министром вокруг руководства Фондом государственного имущества связано с правовой неопределенностью в этом вопросе или срабатывает личностный фактор?

Вопрос увольнения и назначения председателя Фонда и его заместителей урегулирован в украинском законодательстве. Если четко выполнять Конституцию и законы Украины, тогда не будет никаких поводов для противостояния. А когда одна или другая сторона начинает перетягивать на себя не свойственные ей полномочия, то здесь и находится повод для выяснения отношений публично, через суды.

Сегодня в парламенте Украины имеется демократическая коалиция, у нее есть необходимое количество голосов для голосования по любому вопросу. Если принимают решение, что Валентина Семенюк-Самсоненко остается на посту главы Фонда госимущества, то она остается во власти. Но когда есть желание сменить председателя ФГИУ, то сначала в Верховной Раде нужно проголосовать за отставку нынешнего руководителя и лишь после этого возможно принимать решение по новой кандидатуре. И нет никаких проблем – в парламенте коалиция может принять такие кадровые решения. Но если проблема с голосами, если нет уверенности в результативности принятия решения, тогда это вопрос к самой коалиции. Но это не может быть поводом для игнорирования законов Украины.

Готова ли фракция Партии регионов поддержать коалицию в этих кадровых вопросах, тем самым помочь с недостающими голосами?

Партия регионов находится в оппозиции. Поэтому это не наш вопрос, а вопрос коалиции. Пускай она сама его решает.

Ситуация вокруг приватизации Одесского припортового завода – это еще одна грань этого противостояния? Как Вы оцениваете происходящее?

Это достаточно непривлекательная ситуация для инвесторов. Уже сейчас понятно, что в мае конкурс не будет проведен. Опять же хочу подчеркнуть, что сначала нужно решить кадровый вопрос по руководству ФГИУ и лишь после этого продолжать процесс приватизации. Здесь другого пути нет. Все должно соответствовать законодательству, и не нужно в этом вопросе руководствоваться какими-то политическими амбициями.

Вы считаете, что нынешнее противостояние Ющенко и Тимошенко может привести в ближайшее время к отставке Юлии Владимировны с поста премьер-министра?

Это опять же вопрос коалиционный. Согласно Конституции отставка руководителя Кабинета Министров может быть в том случае, если развалится демократическая коалиция. Т.е. если одна из фракций выйдет из состава коалиции. Но, насколько я знаю, Виктор Андреевич цепями стягивает коалицию, чтобы она не развалилась.

Ну, уж если цепями стягивать, то, естественно, никакой отставки премьер-министра не будет. Согласно Конституции коалиция существует и сформированный ею Кабинет Министров работает. И лишь после развала коалиции такая отставка возможна.

А если коалиция распадется, то готова ли будет Партия регионов в этом парламенте создать новую коалицию?

Этот вопрос не обсуждался и в настоящее время на повестке дня не стоит. Значит, об этом сейчас преждевременно что-нибудь говорить.

Но мы уже говорили, только коалиция на основе Партии регионов может прекратить постоянные конфликты и кризисы, стабилизировать ситуацию в экономике. Наши оппоненты должны понять, что Украина теряет драгоценное время. После Оранжевой революции практически не сдвинулись с места многие необходимые стране реформы – налоговая, пенсионная, судебная и т.д. Крупные инфраструктурные проекты стоят на месте. Подготовка к Евро-2012 под большим вопросом. Что-то делается только благодаря усилиям некоторых руководителей на местах и футбольных энтузиастов.

А правительство тем временем борется за ФДМУ или занимается выборами в Киеве…

Голосование фракции Партии регионов иногда совпадает с голосованием фракции БЮТ. В кулуарах парламента народные депутаты говорят, что это могут быть первые шаги на пути к коалиции…

Никакие переговоры по этому поводу не проводились и не ведутся. А совпадения в голосовании бывают нередко и с фракцией НУ–НС. Фракция Партии регионов голосует за те законопроекты, которые направлены на развитие экономики Украины, улучшение социальной защиты граждан. И поэтому не нужно здесь искать какой-то скрытый смысл, сенсацию.

Один из проблемных вопросов в коалиции – это создание в Верховной Раде Временной специальной комиссии, которая будет заниматься вопросами подготовки к рассмотрению законопроектов по внесению изменений в Конституции. Вы в этом активно поддерживаете…

В Конституцию Украины однозначно нужно вносить изменения – чтобы не было противоречий между разными статьями Основного Закона Украины, которые на сегодня имеются. Нужно четко распределить полномочия между ветвями власти, чтобы не было дублирования функций. Ведь именно это и приводит к конфликтам между властными институтами по ряду вопросов. У каждого должна быть четко определена зона ответственности – у Президента, у Кабинета Министров и у Верховной Рады.

Фракция Партии регионов обсуждала вопрос о Временной специальной комиссии в парламенте и приняла однозначное решение – мы будет голосовать за ее создание. Любые изменения в Конституцию Украины должны проходить через парламент. И чтобы можно было обсуждать законопроекты, которые будут внесены, нужна такая комиссия. Она должна будет выработать вариант проекта изменений в Конституцию Украины, который поддержат не менее 300 народных депутатов.

Партия регионов внесет на рассмотрение парламента свой законопроект изменений в Конституцию. Сейчас его дорабатывает рабочая группа, которая создана в партии. В начале мая, когда начнутся сессионные заседания парламента, народные депутаты от фракции Партии регионов предложит свой законопроект.

Партия поддерживает идею перехода к парламентской республике?

Чтобы ответить на этот вопрос нужно четко знать, что авторы идеи имеют в виду. Потому что название – это половина дела, а главное в той сути, которая стоит за этим определением. Партия регионов выступает за то, чтобы в Украине остался пост Президента, а уже вопросом дискуссии является то, какие полномочия у него будут.

Вам близка позиция Президента Ющенко относительно создания двухпалатного парламента?

Это предложение требует серьезного обсуждения, поскольку надо точно знать, о каких полномочиях этих двух палат идет речь, как они будут формироваться. Лишь после этого можно говорить о том, будет ли фракция голосовать за такие изменения. В тех предложениях, которые подготовлены рабочей группой нашей партии, пока о двухпалатном парламенте речь не идет.

Учитывая негативное восприятие Виктором Ющенко самой постановки вопроса о создании Временной спецкомисии ВР, не может ли быть все сделано для блокирования работы парламента... Заболеет, например, Яценюк, а вести заседание – некому, не избраны заместители… Кстати, в этом и вина фракции ПР, которая не предложила своей кандидатуры на пост первого заместителя председателя Верховной Рады. Ваша кандидатура также фигурирует среди кандидатов....

Что касается моей кандидатуры, то это только слухи. Они далеки от действительности... Фракция готова будет определиться и внести свою кандидатуру сразу после майских праздников.

Беседовала Надежда Прышляк