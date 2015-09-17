Сбушники увезли Мосийчука из Рады в неизвестном направлении

Сотрудники СБУ увезли народного депутата Игоря Мосийчука из Верховной Рады в неизвестном направлении, сообщает корреспондент 112.ua.

Мосийчук покинул здание украинского парламента в сопровождении правоохранителей.

Он добровольно вышел из кабинета, где проходило заседание фракции, и проследовал в сопровождении правоохранителей. При этом на него не надевали наручники.

Затем 5 микроавтобусов отъехали от парламента и увезли депутата в неизвестном направлении.

Напомним, генеральный прокурор Виктор Шокин на заседании Верховной Рады продемонстрировал видео, на котором нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук просит и получает взятку за помощь в предпринимательской деятельности.

"Генеральной прокуратурой Украины расследуется уголовное производство по фактам тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных одним из народных депутатов Украины. В ходе расследования собраны все доказательства этих преступлений", - заявил Шокин с трибуны парламента.

На видео народный депутат озвучивал стоимость различных услуг, в том числе прикрытия в случае незаконной добычи ископаемых, "расценки" на депутатские запросы. Также на записи неизвестный мужчина передает Мосийчуку крупные суммы денег.

После этого Шокин попросил неотложно принять решение и разрешить привлечь Мосийчука к уголовной ответственности, задержать и арестовать его. Рада с этим согласилась 262 голосами "за".

Сам Мосийчук в кулуарах заявил, что видео полностью смонтированное. Он также сообщил, что у Радикальной партии есть факты фальсификации Шокиным нескольких уголовных дел и они их обнародуют.