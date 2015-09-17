Депутата Мосийчука повезли в Генпрокуратуру - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Генпрокуратуре.

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“Его повезли из Верховной Рады в Генпрокуратуру”, - отметил собеседник агентства, в то же время не уточнив, возможно ли сегодня проведение судебного заседания по избранию Мосийчуку меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука. Через некоторое время его задержали в здании ВР.