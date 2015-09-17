Обещавшего "повалить на землю" Путина экс-премьера Австралии пригласили в украинский совет реформ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом шла речь во время телефонного разговора Петра Порошенко с Тони Эбботтом. Собеседники отметили, что благодаря совместным усилиям украинско-австралийские отношения вышли на новый этап динамичного развития.

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Президент Украины выразил благодарность за решительную поддержку Австралией украинского народа в отстаивании суверенитета и территориальной целостности.

Также, президент пригласил Тони Эбботта присоединиться к Консультативному международному совету реформ и посетить Украину в удобное для него время.

Отметим, что Тони Эбботт также известен своими высказываниями в адрес президента РФ Владимира Путина. На фоне катастрофы с малайзийским Boeing, в которой погибли 298 человек, Эбботт пригрозил "повалить на землю" российского лидера в словесной борьбе на саммите G20. Обещая "побороться" с Путиным, глава правительства Австралии использовал термин shirt-front, который часто употребляют спортивные комментаторы австралийского футбола. В этой похожей на регби игре данный термин означает "лобовое столкновение с противником с целью повалить его на землю и отнять мяч".

Кроме этого, президент поздравил Малкольма Тернбулла со вступлением в должность премьер-министра Австралии и пригласил его посетить Украину. Он выразил убеждение, что традиционно дружеские отношения между Украиной и Австралией будут и в дальнейшем динамично развиваться, а разноплановое двустороннее сотрудничество будет углубляться на благо народов обеих стран.

Как сообщалось, Малкольм Тернбулл 15 сентября принял присягу нового премьер-министра Австралии. Он сменил на своем посту Тони Эбботта.