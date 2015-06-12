Эбботт признался, что Австралия использует "креативные стратегии" для борьбы с мигрантами

Премьер-министр Австралии Тони Эбботт не стал опровергать заявления сотрудников индонезийского МВД, согласно которым австралийские пограничники доплачивают контрабандистам за возвращение нелегальных мигрантов на лодках в Индонезию, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Полиция Индонезии утверждает, что австралийцы заплатили торговцам людьми 30 тысяч долларов.

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Не подтверждая этого сообщения прямо, Эбботт отметил, что его правительство использует "креативные стратегии" для противодействия потоку мигрантов на лодках.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Сиднее, Австралия заняла очень жесткую позицию по отношению к нелегальным мигрантам, которых депортируют и помещают в лагеря.