Глава управления по возврату активов Тищенко заявила, что уходит в отставку

Соответствующее заявление она сделала в эфире на Еспресо.TV.

Тищенко отметила, что "несмотря на эффективность МВД в поддержании общественной безопасности, в целом правоохранительная система Украины, а также система органов юстиции остается критически поврежденной и не готовой для возвращения активов, которые были приобретены преступным путем режимом Виктора Януковича".

Она сообщила, что возглавляемое ею управление достигло за время работы определенных успехов.

"Было обнаружено 80,5 млн долларов США, находящиеся на латвийских счетах офшорных компаний, которые принадлежат Сергею Курченко; были обнаружены активы Сергея Курченко, ряда министров правительства Януковича в странах Европы общей стоимостью более 200 млн долларов США. Нами была начата работа обмена информацией с другими правоохранительными органами в рамках Камденской сети по возвращению активов. Мы сделали это впервые, не смотря на то, что Украина присоединилась к этой программе три года назад. И уже первые запросы первой недели дали положительные результаты", - заявила Тищенко.

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Также она отметила, что за время ее руководства было разработано модельное соглашение, "которое предлагается предоставить правительству для заключения с другими странами с целью обеспечения доступа нам и нашим правоохранительным органам к информации о счетах, об активах в режиме реального времени".

По ее словам, "Управление по возврату активов не может существовать в процессуальном и политическом вакууме". Тищенко убеждена, что в Украине "сегодня беспрепятственно работают компании и банковские учреждения, которые принадлежат семье Януковича, которые принадлежат его окружению и наше законодательство не позволяет правоохранительным органам конфисковать это имущество".

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Глава Управления по возврату активов сообщила, что ее команда присоединилась к разработке законопроекта об особом режиме спецконфискации, который предусматривает взыскание в пользу бюджета минимум 2 млрд гривен сегодня и сейчас.

По словам Елены Тищенко, за эти инициативы в последнее время против нее лично и ее управления полилось множество информационных атак и они оказались успешными. "Это сказалось и на Управлении, которое я возглавляю, и на его результатах работы, и это сказалось на тех законодательных инициативах, на их прохождении, к которым мы присоединились", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, украинский политик Андрей Портнов заявил, что руководитель управления по возвращению похищенных активов Елена Тищенко владеет двумя поместьями в Англии и Франции, которые не указала в своей декларации о доходах.

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Как известно, управление по возврату активов, приобретенных незаконным путем, было создано в июле при МВД, и его возглавила Тищенко.

Она вместе со своим бывшим мужем была фигуранткой нескольких скандалов, в частности о продаже по заниженной цене конфискованной нефти Курченко.

Кроме того, Тищенко фигурировала в деле о многомиллиардных махинациях казахстанского бизнесмена Мухтара Аблязова, который сейчас рассматривает британский суд.