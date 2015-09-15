Завтра ВР должна рассмотреть отставку Вощевского и Квиташвили - Березюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после завершения заседания Совета коалиции, с участием президента и премьера, сообщил лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Отвечая на вопрос относительно того, будут ли завтра рассматриваться кадровые вопросы относительно Вощевского, Квиташвили и руководителя аппарата ВР Валентина Зайчука он сказал: "Говорят, что будут".

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В то же время он отметил, что кандидатуры на эти должности еще не обсуждались - их будут обсуждать завтра и послезавтра на Совете коалиции.

"Если люди написали свои заявления на увольнение, то мы не можем их не удовлетворить. Они сами приняли такое решение", - сказал Березюк и добавил, что завтра речь будет идти только о вопросах увольнения, но не назначения на эти должности.

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Он уточнил, что по его информации, завтра речь пойдет только о Вощевском и Квиташвили.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман на согласительном совете сообщил, что на этой неделе парламент рассмотрит кадровые вопросы в отношении руководителя аппарата Рады Валентина Зайчука, министра здравоохранения Александра Квиташвили и вице-премьера Валерия Вощевского.