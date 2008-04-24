Третьяков: коалиция поддержит проект Конституции в редакции НКС

Народный депутат Александр Третьяков прогнозирует, что партия «Наша Украина» и вся коалиция поддержит проект Конституции, выработанный Национальным конституционным советом при Президенте Украины. В интервью журналистам депутат отметил, что «после так называемой политреформы 2004-го наша политическая сила и Президент Украины последовательно настаивают на необходимости баланса между ветвями власти в системе парламентско-президентской республики».

Третьяков также напомнил, что одной из ключевых задач правящей демократической коалиции является устранений противоречий, заложенных в систему власти «так называемой полтиреформой 2004-го года». «Об этом четко записано в коалиционном соглашении», - подчеркнул член «Нашей Украины».

Третьяков также назвал «вызывающими удивление» заявления Анатолия Гриценко о том, что принятие новой Конституции – это «попытка укрепления позиций Президента». «Позиции Президента как гаранта Основного закона и политика, опирающегося на демократическую коалицию, обоснованы в первую очередь действиями этой коалиции и ее правительства», - подчеркнул Третьяков.

«Я надеюсь, что Анатолий Степанович, который был в президентской команде с 2004-го года, и который сегодня является членом пропрезидентской фракции, и впредь будет работать на благо украинского народа, доверившего демократической коалиции большинство в парламенте», - заявил Третьяков.

Напомним, что Президент Украины Виктор Ющенко уверен в том, что демократическая коалиция в Верховной Раде не развалится. «Коалиция не развалится, я сказал членам коалиции, что я вас цепями повяжу, и никто оттуда не уйдет», - сказал Ющенко 17 апреля на брифинге после всеукраинской конференции «С любовью и заботой к детям». Он подчеркнул, что всякие комментарии, которые идут, – «это от соблазна, и не отвечают действительности, потому что коалиция не развалится».

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