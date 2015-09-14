"Свобода" выдвинула мобилизованного экс-вице-спикера Кошулинского кандидатом в мэры Львова
17:50, 14 сентября 2015Политика
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ВО "Свобода" выдвинула мобилизованного экс-вице-спикера Руслана Кошулинского кандидатом в мэры Львова.
Решение о выдвижении Кошулинского было принято на съезде партии ВО "Свобода" / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Свобода”, такое решение сегодня было принято на съезде партии ВО "Свобода", который проходит в Киеве.
Также съезд принял решение о том, что партия будет баллотироваться во все областные советы, в советы областных центров и выдвигать кандидатов на должности мэров всех областных центров.
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Как сообщили УНИАН в ВО „Свобода”, в настоящее время Кошулинский, который был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины в феврале, прибыл из зоны АТО и находится в месте постоянной дислокации в одной из воинских частей.
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