"Свобода" выдвинула мобилизованного экс-вице-спикера Кошулинского кандидатом в мэры Львова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Свобода”, такое решение сегодня было принято на съезде партии ВО "Свобода", который проходит в Киеве.

Также съезд принял решение о том, что партия будет баллотироваться во все областные советы, в советы областных центров и выдвигать кандидатов на должности мэров всех областных центров.

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Как сообщили УНИАН в ВО „Свобода”, в настоящее время Кошулинский, который был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины в феврале, прибыл из зоны АТО и находится в месте постоянной дислокации в одной из воинских частей.