На Львовщине больше тысячи мобилизованных приняли присягу (фото)

Об этом сообщили УНИАН в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

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Как отмечается в сообщении, среди бойцов, которые приняли присягу, много добровольцев, в частности, из Луганской и Донецкой областей, военнослужащие, которые уже находились в зоне проведения антитеррористической операции в составе добровольческих подразделений теперь стали в ряды Вооруженных Сил Украины.

«Среди тех, кто принял присягу много людей мирных творческих специальностей – есть известные актеры, писатели, архитекторы, журналисты и программисты. А также бывший вице-спикер украинского парламента Руслан Кошулинский и двое народных депутатов Украины предыдущего созыва», - отмечается в сообщении.