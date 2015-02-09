На Львовщине больше тысячи мобилизованных приняли присягу (фото)
Во Львовской области в Международном центре миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) в воскресенье, 8 февраля, почти 1200 мобилизованных в четвертую волну мобилизации, которые проходят подготовку в учебном центре, приняли воинскую присягу на верность народу Украины.
Об этом сообщили УНИАН в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.
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Как отмечается в сообщении, среди бойцов, которые приняли присягу, много добровольцев, в частности, из Луганской и Донецкой областей, военнослужащие, которые уже находились в зоне проведения антитеррористической операции в составе добровольческих подразделений теперь стали в ряды Вооруженных Сил Украины.
«Среди тех, кто принял присягу много людей мирных творческих специальностей – есть известные актеры, писатели, архитекторы, журналисты и программисты. А также бывший вице-спикер украинского парламента Руслан Кошулинский и двое народных депутатов Украины предыдущего созыва», - отмечается в сообщении.