Филатов будет баллотироваться от "УКРОПа" на должность мэра Днепропетровска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено сегодня на съезде партии в Киеве.

Филатов выходил на видеосвязь с делегатами съезда, поскольку находится в Днепропетровске, где празднуют День города.

Также от “УКРОПа” на пост мэра Ивано-Франковска будет баллотироваться народный депутат Александр Шевченко, Хмельницкого - адвокат, общественный деятель Дмитрий Йовдий, мэра Запорожья - адвокат Ярослав Гришин.

Первая часть съезда партии “УКРОП” закрыта.

Как сообщал УНИАН, председатель «УКРОПа» Геннадий Корбан будет баллотироваться на пост городского головы Киева.

Как известно, выборы в органы местного самоуправления, городских, поселковых, сельских голов состоятся в Украине 25 октября.