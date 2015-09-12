Филатов будет баллотироваться от "УКРОПа" на должность мэра Днепропетровска

17:47, 12 сентября 2015
Политика
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Народный депутат Украины Борис Филатов будет баллотироваться от партии “Украинское объединение патриотов - УКРОП” на должность мэра Днепропетровска.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено сегодня на съезде партии в Киеве.

Филатов выходил на видеосвязь с делегатами съезда, поскольку находится в Днепропетровске, где празднуют День города.

Также от “УКРОПа” на пост мэра Ивано-Франковска будет баллотироваться народный депутат Александр Шевченко, Хмельницкого - адвокат, общественный деятель Дмитрий Йовдий, мэра Запорожья - адвокат Ярослав Гришин.

Первая часть съезда партии “УКРОП” закрыта.

Как сообщал УНИАН, председатель «УКРОПа» Геннадий Корбан будет баллотироваться на пост городского головы Киева.

Как известно, выборы в органы местного самоуправления, городских, поселковых, сельских голов состоятся в Украине 25 октября.

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