Филатов будет баллотироваться от "УКРОПа" на должность мэра Днепропетровска
17:47, 12 сентября 2015Политика
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Народный депутат Украины Борис Филатов будет баллотироваться от партии “Украинское объединение патриотов - УКРОП” на должность мэра Днепропетровска.
Борис Филатов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено сегодня на съезде партии в Киеве.
Филатов выходил на видеосвязь с делегатами съезда, поскольку находится в Днепропетровске, где празднуют День города.
Также от “УКРОПа” на пост мэра Ивано-Франковска будет баллотироваться народный депутат Александр Шевченко, Хмельницкого - адвокат, общественный деятель Дмитрий Йовдий, мэра Запорожья - адвокат Ярослав Гришин.
Первая часть съезда партии “УКРОП” закрыта.
Как сообщал УНИАН, председатель «УКРОПа» Геннадий Корбан будет баллотироваться на пост городского головы Киева.
Как известно, выборы в органы местного самоуправления, городских, поселковых, сельских голов состоятся в Украине 25 октября.
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