Тимошенко: "Батькивщина" против досрочных парламентских выборов и остается в коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в своем выступлении во время третьего этапа ХІІІ съезда партии.

“Сегодня наша команда не поддержит проведение досрочных парламентских выборов”, - сказала Тимошенко и добавила, что еще не исчерпан весь ресурс работы нынешней коалиции в парламенте.

“Не исчерпан весь ресурс возможности формирования профессионального правительства”, - сказала депутат.

В то же время она отметила, что “если две крупнейшие фракции будут медлить с переформатированием правительства, будут тянуть с реформами и погрязнут в коррупции, тогда перед страной встанет две дилеммы: с одной стороны — досрочные выборы, а с другой стороны - это жесткое и, убеждена, немирное восстание, к которому может сегодня привести и бессмысленная социальная и экономическая политика, уровень коррупции, уровень отношения к армии, к нашим военным, который сегодня, к сожалению, в Украине существует”.

Тимошенко подчеркивает, что фракция партии будет оставаться в составе коалиции.

“Как бы трудно нам ни было дышать в этой коалиции... мы будем там оставаться”, - подчеркнула она.

Тимошенко призвала своих однопартийцев сделать списки кандидатов на местные выборы открытыми для общественности и обнародовать в СМИ. Она подчеркнула необходимость убрать из списков тех, кто скомпрометировал себя перед обществом.

Кроме того, Тимошенко выразила мнение, что “нужно всю стратегию децентрализации и изменения в Конституцию сделать отдельным предметом изменений в Конституцию”.

“И не смешивать децентрализацию с выполнением условий по установлению мира”, - сказала парламентарий.

Она также отметила: “Предоставление специального статуса Донбассу в этой Конституции - не является ли это легализацией оккупации тех земель, которые сегодня временно захвачены агрессором?”.