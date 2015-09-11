Еврокомиссар указал Украине срок завершения конституционной реформы
16:35, 11 сентября 2015Политика
0 0
Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Ган считает, что конституционная реформа в Украине должна быть завершена уже этой осенью.
Фотоиллюстрация / ukrliter.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного заявления для прессы с президентом Украины Петром Порошенко.
Читайте такжеПорошенко предлагает обсудить с обществом изменения в Конституцию в части судебной реформы
"Уже осенью этого года должна быть завершена конституционная реформа. Также должна быть проведена реформа публичной администрации, и чрезвычайно важный вопрос, который уже поднимался и будет подниматься - это вопрос борьбы и предупреждения коррупции", - сказал Ган.
Как сообщал УНИАН, 31 августа Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter