Еврокомиссар указал Украине срок завершения конституционной реформы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного заявления для прессы с президентом Украины Петром Порошенко.

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"Уже осенью этого года должна быть завершена конституционная реформа. Также должна быть проведена реформа публичной администрации, и чрезвычайно важный вопрос, который уже поднимался и будет подниматься - это вопрос борьбы и предупреждения коррупции", - сказал Ган.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти.