Климкин призвал Россию "прекратить болтовню" и признать конституционные изменения в Украине
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Россия должна прекратить болтовню и признать, что конституционные изменения в Украине вполне соответствуют минскому процессу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам, отвечая на вопрос, о чем министры иностранных дел "нормандской четверки" будут говорить на встрече 12 сентября.
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Министр подчеркнул, что важно, чтобы "в конце концов российская сторона прекратила эту болтовню, и признала, что конституционные изменения соответствуют минскому процессу, как это признали юридические эксперты немецкие, французские и из Венецианской комиссии".
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В этой связи он отметил, что важно продвигаться к тому, чтобы "мы выполнили Минские договоренности до конца года".
Климкин отметил, что работа должна идти в направлении "отведения российских регулярных войск и всей этой кучи вооружения и бесконечных наемников".