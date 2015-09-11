Климкин призвал Россию "прекратить болтовню" и признать конституционные изменения в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам, отвечая на вопрос, о чем министры иностранных дел "нормандской четверки" будут говорить на встрече 12 сентября.

Читайте такжеВ МИД анонсировали встречу Порошенко и Обамы

Министр подчеркнул, что важно, чтобы "в конце концов российская сторона прекратила эту болтовню, и признала, что конституционные изменения соответствуют минскому процессу, как это признали юридические эксперты немецкие, французские и из Венецианской комиссии".

Читайте такжеНАТО эффективнее противодействует России, чем ЕС - Климкин

В этой связи он отметил, что важно продвигаться к тому, чтобы "мы выполнили Минские договоренности до конца года".

Климкин отметил, что работа должна идти в направлении "отведения российских регулярных войск и всей этой кучи вооружения и бесконечных наемников".