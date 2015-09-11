На Донбассе установилось затишье, однако боевики лишь имитируют выполнение Минских соглашений - штаб
Российско-террористические войска демонстративно отводят тяжелое вооружение, однако по всей линии фронта находятся значительные силы врага.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге.
«Вчера на востоке Украины установилось полное затишье. Впервые в этом году не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела украинских позиций и населенных пунктов. Полетов беспилотников противника на востоке Украины вчера также не было», - заявил он.
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Таким образом, по словам Лысенко, можно говорить о выполнении первого пункта Минских договоренностей. «Вместе с тем чрезвычайно важно, чтобы такая ситуация сохранялась и в дальнейшем – от этого зависит мирное урегулирование конфликта», - добавил спикер АП по вопросам АТО.
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Кроме того, сказал Лысенко, «по информации украинских спецслужб, на отдельных участках фронта противник проводит демонстративный отвод тяжелого вооружения, имитируя выполнение Минских соглашений. В то же время, по всей линии соприкосновения продолжают находиться значительные силы врага. До сих пор не выведены с востока Украины российские военные и техника», и «именно поэтому, как и ранее, Донбасс – опасный регион».