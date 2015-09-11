На Донбассе установилось затишье, однако боевики лишь имитируют выполнение Минских соглашений - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге.

«Вчера на востоке Украины установилось полное затишье. Впервые в этом году не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела украинских позиций и населенных пунктов. Полетов беспилотников противника на востоке Украины вчера также не было», - заявил он.

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Таким образом, по словам Лысенко, можно говорить о выполнении первого пункта Минских договоренностей. «Вместе с тем чрезвычайно важно, чтобы такая ситуация сохранялась и в дальнейшем – от этого зависит мирное урегулирование конфликта», - добавил спикер АП по вопросам АТО.

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Кроме того, сказал Лысенко, «по информации украинских спецслужб, на отдельных участках фронта противник проводит демонстративный отвод тяжелого вооружения, имитируя выполнение Минских соглашений. В то же время, по всей линии соприкосновения продолжают находиться значительные силы врага. До сих пор не выведены с востока Украины российские военные и техника», и «именно поэтому, как и ранее, Донбасс – опасный регион».