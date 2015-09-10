Европарламент принял резолюцию с призывом освободить украинских политзаключенных в РФ

Об этом говорится в резолюции, принятой сегодня депутаты Европейского парламента, сообщает Представительство ЕС в Украине. "Европарламент решительно осуждает вопиющее нарушение территориальной целостности Эстонии и Украины из-за незаконного похищения граждан обеих стран, чтобы они могли предстать перед российским судом", - говорится в документе.

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В резолюции отмечается, в частности, что российские суды не имеют компетенции, чтобы судить действия, которые были совершены за пределами признанной международным сообществом территории РФ.

Депутаты Европейского парламента призывают Россию освободить офицера полиции из Эстонии Эстона Кохвера, а также граждан Украины Олега Сенцова, Надежду Савченко и Александра Кольченко и гарантировать их безопасное возвращение в Эстонию и Украину, соответственно. Также они требуют освободить всех политических заключенных в Азербайджане и выражают обеспокоенность в связи с ситуацией с правами человека и основополагающими свободами в Беларуси.

Таким образом депутаты призывают президента Европейского Совета и Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности "предложить всеобъемлющую стратегию политики, которая позволит ЕС перехватить инициативу и продолжать осуществлять четкую политику в отношении России".

Также они обращаются с просьбой к Совету "составить единый список должностных лиц, ответственных за похищение, заключение и вынесение приговоров Кохверу, Савченко, Сенцову и Кольченко. Это нужно, чтобы ввести запрет на въезд этих чиновников на территорию ЕС, а также заморозить любые финансовые активы, которые они или их ближайшие родственники могут иметь в ЕС".