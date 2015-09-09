Бывший лидер чеченских сепаратистов заявил, что не видел Яценюка на войне в Чечне

Об этом рассказал Би-би-си один из бывших лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев. "Я помню, допустим, Сашу Билых (имеется в виду воевавший в Чечне Александр Музычко,он же Сашко Билый) и других, которых мы даже представляли в свое время к государственной награде после окончания войны, в принципе, это была небольшая группа из украинцев [...] и они нам все были знакомы, поэтому у меня никаких сомнений в том, что его там не было, конечно, нет", - сказал Ахмед Закаев.

Читайте такжеЯценюк прокомментировал слухи о своем якобы "чеченском" прошлом

Напомним, 8 сентября глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что, по данным следствия, Арсений Яценюк воевал в карательных отрядах "Арго", а затем "Викинг" против российских военных.

"Если бы начался судебный процесс, Бастрыкину пришлось бы покраснеть за все те высказывания, которые он делал в адрес премьер-министра Украины", - резюмировал Ахмед Закаев.

В интервью Би-би-си экс-боец батальона "Айдар" ВСУ Евгений Дикий, участник событий в Чечне, рассказал об украинцах, воевавших там в середине 90-х. По словам Евгения Дикого, Арсения Яценюка среди них не было.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что пока рано комментировать заявление Александра Бастрыкина. "До того, как комитет завершит работу и представит оформленное соответствующим образом решение, наверное, на данном этапе преждевременно давать какие-либо комментарии", - сказал представитель Владимира Путина.

В свою очередь пресс-секретарь Арсения Яценюка посоветовала "российскому режиму провести психиатрическую экспертизу председателя следственного комитета РФ Бастрыкина".