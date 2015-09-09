Аваков написал главе СК РФ Бастрыкину: У нас в поликлинике МВД - очень хорошие врачи

Свой комментарий к данному заявлению Аваков написал на своей странице в Facebook.

В частности, Аваков предложил Бастрыкину приехать в Киев и познакомиться с материалами "об участии Яценюка в убийстве Брежнева, Андропова и участии в русско-японской войне на стороне Японии".

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Также Яценюк предложил главе российского Следкома подлечиться в поликлинике МВД.

"...У нас в поликлинике МВД - очень хорошие врачи. Подлечим. Параноики - это наш профиль.. Обслуживание - бесплатное. Деньги отобьем, продав ваши интервью "95-му кварталу"", - отметил Аваков.

ТЕЛЕГРАММА.Москва.СК России. Молния. Быстрыкину.Когда 27 июня 2014г я задокументировал этот факт , уже тогда как чув... Posted by Arsen Avakov on Tuesday, September 8, 2015

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Как сообщал УНИАН ранее, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что нынешний премьер-министр Украины Арсений Яценюк воевал в Чечне против России. По информации Бастрыкина, Арсений Яценюк состоял в карательном отряде "Арго", а затем "Викинг".

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Кроме этого Александр Бастрыкин заявил, что "по имеющимся у нас сведениям, Арсений Яценюк в числе других активных участников УНА-УНСО в декабре 1995 года награжден высшей наградой Джохара Дудаева "Честь нации" за уничтожение российских военнослужащих. Допрошенные соратники Яценюка характеризуют его как человека образованного, умного, но при этом хитрого и изворотливого, что называется, с малых лет стремящегося к власти и публичности".