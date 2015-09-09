В Следкоме РФ пригрозили Авакову трибуналом за рекомендацию хорошей поликлиники для Бастрыкина
В Следственном комитете России пригрозили Авакову трибуналом за рекомендацию хорошей поликлиники для Бастрыкина.
Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин в своем Twitter ответил на обвинения главы МВД Украины Арсена Авакова относительно истории украинского премьер-министра Арсения Яценюка в Чечне.
«Кто о чем, а вшивый о бане. Все мысли обвиняемого бегут к его психиатрам, но вряд ли такая отмазка разжалобит трибунал», - говорится в сообщении.
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Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк якобы участвовал в войне в Чечне в 1995 году, где пытал и расстреливал российских солдат. В ответ на это пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо порекомендовала российским властям проверить психическое здоровье Бастрыкина.
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Аваков, в свою очередь, присоединился к советам Лаппо и пообещал Бастрыкину знакомство с депутатом Сергеем Каплиным, у которого "полно материалов для вас об участии Яценюка в убийстве Брежнева, Андропова и участии в Русско-японской войне на стороне Японии».
"...У нас в поликлинике МВД - очень хорошие врачи. Подлечим. Параноики - это наш профиль.. Обслуживание - бесплатное. Деньги отобьем, продав ваши интервью "95-му кварталу"", - написал Аваков на своей странице в Facebook.
Позже Яценюк лично прокомментировал слова Бастрыкина.