В Следкоме РФ пригрозили Авакову трибуналом за рекомендацию хорошей поликлиники для Бастрыкина

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин в своем Twitter ответил на обвинения главы МВД Украины Арсена Авакова относительно истории украинского премьер-министра Арсения Яценюка в Чечне.

«Кто о чем, а вшивый о бане. Все мысли обвиняемого бегут к его психиатрам, но вряд ли такая отмазка разжалобит трибунал», - говорится в сообщении.

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Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк якобы участвовал в войне в Чечне в 1995 году, где пытал и расстреливал российских солдат. В ответ на это пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо порекомендовала российским властям проверить психическое здоровье Бастрыкина.

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Аваков, в свою очередь, присоединился к советам Лаппо и пообещал Бастрыкину знакомство с депутатом Сергеем Каплиным, у которого "полно материалов для вас об участии Яценюка в убийстве Брежнева, Андропова и участии в Русско-японской войне на стороне Японии».