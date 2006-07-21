Ющенко изучает Антикризисное соглашение

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО изучает текст Соглашения о создании антикризисной коалиции на предмет того, не содержит ли он пунктов, которые ставят под угрозу территориальную целостность государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила на брифинге пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО, отвечая на вопрос о сроках принятия Президентом решения по кандидатуре лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины.

В частности, И.ГЕРАЩЕНКО опять ответила, что у В.ЮЩЕНКО есть 15-дневной срок на внесение кандидатуры премьера, определенный Конституцией Украины. (УНИАН: Антикризисная коалиция выдвинула кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра 18 июля.) И, по ее словам, на протяжении этих 15 дней Президент ознакомится с текстом коалиционного соглашения на предмет соответствия его положений нормам Конституции Украины. В частности, сказала пресс-секретарь, документ будет изучаться на предмет того, не содержит ли он пунктов, которые ставят под угрозу территориальную целостность государства.

Отвечая на вопрос, воспользуется ли глава государства правом роспуска ВР, И.ГЕРАЩЕНКО сказала: «У Президента Украины есть право роспуска парламента. Это время наступает действительно 25 июля. Воспользуется ли этим правом Президент Украины - это Президент озвучит свое решение. Если говорить о политической позиции Президента, он убежден, что любой силовой вариант - он только углубляет конфликт. И его право роспуска парламента – это последний аргумент Президента».

Как известно, 24 июля в 24.00 истекает 60 дней с момента первого пленарного заседания парламента нового созыва и завершается срок, отведенный на формирование Кабинета министров. Если после отставки предыдущего Кабинета министров перед новым составом Верховной Рады на протяжении 60 дней правительство не сформировано, согласно Конституции, наступает право Президента распустить парламент.