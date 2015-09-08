Журналисты узнали, сколько денег за 3 месяца вывели из Украины близкие к Левочкину и Фурсину фирмы

Об этом говорится в журналистском расследовании Леонида Исакова, пишет Цензор.НЕТ.

В течение лета 2015 года в открытом доступе Единого реестра судебных решений появился целый ряд документов, которые свидетельствуют об активном выводе денег на оффшорные счета группой компаний, близких к этим лицам.

Среди этих компаний есть и такие, которым прямо или косвенно принадлежат крупные пакеты акций облгазов. Поэтому о происхождении выведенных средств, учитывая заявление Демчишина в грандиозных долгах перед государством, не трудно догадаться.

Как выяснилось, фирмы, близкие к Левочкину и Фурсину, вывели из Украины около 20 миллионов долларов. Еще интереснее, что эти деньги пошли на счета в латвийском Trasta Komercbanka. Именно в этом финучреждении оказались деньги, которые были заплачены государством за пресловутые "Вышки Бойко".

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В частности, деньги переводились на счета юридических лиц, зарегистрированных на Британских Виргинских островах - MacNamara Holdings S. A. и Lerden Industry Inc. Транзакции шли от шести украинских компаний - "Ласфано Украина", "Рейкон", "Дельфин", "НИКО и К", "Укрпромекология-Инвест" и "Матрица".

Все судебные решения в отношении расчетов между названными юридическими лицами выносились в Хозяйственном суде Одесской области.

Контракты, по которым переводились деньги, были подписаны в течение декабря 2014 - февраль 2015. Наибольшая часть денег ушла из Украины в феврале этого года.

Интересно, что именно в феврале в Верховную Раду был внесен проект закона о рынке газа, которым создаются проблемы для функционирования империи облгазов, отмечает журналист.

При этом, как свидетельствует текст соответствующего судебного решения, в случае перерасчета от "Ласфано Украина" за 10 февраля, контрагентом по контракту выступает Lerden Industry Inc. А полтора миллиона долларов, по условиям контракта, было перечислено MacNamara Holdings S. A. Что напрямую свидетельствует о связи этих двух компаний.

Все платежи от данных компаний формально были авансом за поставку товаров.