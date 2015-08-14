Экс-глава ГПУ Махницкий назвал причину, по которой Левочкин и Фирташ не попали под санкции ЕС

По его словам, в отношении этих лиц проводились следственные действия, проверялась их причастность, передает ТСН.

И, возможно, на тот момент доказательная база была недостаточной. В то же время экс-генпрокурор говорит, что он провел на посту мало времени.

"Меня удивляет, почему сейчас эта ситуация поднимается. Я был Генпрокурором только три месяца и мы делали, что успели. Их причастность проверялась, но я не помню, почему не включили их в список. После меня было еще два преемника, если я допустил ошибку, то почему ее не исправили", - возмутился Махницкий.

В список также не вошел Юрий Бойко – его дело, по словам Махницкого, расследовали в МВД, и никаких заявок на включение его в санкционный список не поступало.

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При этом бывший глава ГПУ говорит, что эти списки делались широким кругом специалистов и много раз обсуждались на совещаниях с высшим руководством и с исполняющим обязанности президента.

"Согласовывались списки с Турчиновым в основном. Этот вопрос был и на СНБО и на других совещаниях с руководителями силовых органов и руководством государства. Все списки были выработаны совместно", - рассказал бывший генпрокурор.

Кроме того, экс-глава ГПУ уверяет, что опубликованные нардепом Сергеем Лещенко письма - не единственные существующие. По его словам, были и дополнительные списки, но фамилий в этих списках Махницкий уже не помнит.

Напомним, ранее народный депутат от БПП Сергей Лещенко опубликовал списки лиц, которые подавало украинское руководство до представителей Европейского союза относительно введения против этих лиц санкций. В этих письмах не было Сергея Левочкина, Дмитрия Фирташа, Сергея Бойко и еще ряда политиков.