Портнов заявил, что Норвегия исключила его из санкционного списка

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие документы.

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"Норвегия была последней страной, где в отношении меня по просьбе украинских властей были введены международные санкции. Это решение было принято Норвегией отдельно от ‪ЕС в мае 2014 года. Мною были направлены доказательства фальсификации в отношении меня украинскими органами прокуратуры уголовных дел и распространения неправдивой информации в период 2014-2015 года", - сообщил Портнов.

Письмо из Норвегии. Норвегия была последней страной, где в отношении меня по просьбе украинских властей были введены м... Posted by Андрей Портнов on 8 сентября 2015 г.

По его словам, в результате предоставленных доказательств, официальные структуры Осло письменно уведомили его, что он больше не находится в санкционных списках.

Напомним, правозащитники заявляли, что в отношении Портнова украинской властью осуществляется политически мотивированное преследование.