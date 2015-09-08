Портнов заявил, что Норвегия исключила его из санкционного списка
Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что Норвегия исключила его из санкционного списка.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие документы.
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"Норвегия была последней страной, где в отношении меня по просьбе украинских властей были введены международные санкции. Это решение было принято Норвегией отдельно от ЕС в мае 2014 года. Мною были направлены доказательства фальсификации в отношении меня украинскими органами прокуратуры уголовных дел и распространения неправдивой информации в период 2014-2015 года", - сообщил Портнов.
Письмо из Норвегии. Норвегия была последней страной, где в отношении меня по просьбе украинских властей были введены м...Posted by Андрей Портнов on 8 сентября 2015 г.
По его словам, в результате предоставленных доказательств, официальные структуры Осло письменно уведомили его, что он больше не находится в санкционных списках.
Напомним, правозащитники заявляли, что в отношении Портнова украинской властью осуществляется политически мотивированное преследование.